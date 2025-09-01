Telegram масштабно обновился. Что нового?





Обновление позволяет закрепить музыку в профиле, использовать уникальные темы чатов, улучшает дизайн для Android и много другое.

Музыка в профиле — один или несколько треков теперь можно добавить на страницу пользователя. Для этого нужно нажать кнопкув медиаплеере или выбрать. Название трека появится под фото профиля.Новый дизайн профиля — пользователи Androin получили обновленный внешний вид и анимации.Главная вкладка профиля — можно выбрать порядок вкладок: истории, коллекция подарков и т.д. Для этого достаточно удерживать вкладку и выбратьТемы из коллекционных подарков — динамичные обои из Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Caps и Heart Locket можно поставить приватных чатах, если данные подарки есть во владении.Прокачка подарков друзьям — появилась возможность проапгрейдить чужой подарок звездами. Появился фильтр «Не улучшенные» и кнопка для постепенного улучшения нескольких подарков.Ценность подарков — в карточках появилась примерная стоимость перепродажи и расширенная статистика коллекции.Mini App для стикеров — новое приложение @Stickers создает стикеры и эмодзи, управляет наборами и их статистикой в Telegram.Обновление версии 11.15 уже доступно для загрузки.