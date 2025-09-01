Telegram масштабно обновился. Что нового?

Артем
w45yw5tywrty.png

Обновление позволяет закрепить музыку в профиле, использовать уникальные темы чатов, улучшает дизайн для Android и много другое. 

Музыка в профиле — один или несколько треков теперь можно добавить на страницу пользователя. Для этого нужно нажать кнопку Добавить в профиль в медиаплеере или выбрать Сохранить в... → Профиль. Название трека появится под фото профиля.

Новый дизайн профиля — пользователи Androin получили обновленный внешний вид и анимации.

Главная вкладка профиля — можно выбрать порядок вкладок: истории, коллекция подарков и т.д. Для этого достаточно удерживать вкладку и выбрать Сделать основной вкладкой.

Темы из коллекционных подарков — динамичные обои из Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Caps и Heart Locket можно поставить приватных чатах, если данные подарки есть во владении.

Прокачка подарков друзьям — появилась возможность проапгрейдить чужой подарок звездами. Появился фильтр «Не улучшенные» и кнопка для постепенного улучшения нескольких подарков.

Ценность подарков — в карточках появилась примерная стоимость перепродажи и расширенная статистика коллекции. 

Mini App для стикеров — новое приложение @Stickers создает стикеры и эмодзи, управляет наборами и их статистикой в Telegram.

Обновление версии 11.15 уже доступно для загрузки.
0
