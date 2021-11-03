





Разработчики обновили Telegram, причём это обновление оказалось крупнее и заметнее предыдущих. Обычно они «прокачивали» мессенджер в каком-то одном направлении и слегка совершенствовали часть незначительных возможностей, а на этот раз улучшения затронули сразу несколько основных функций.В разделе «Медиа» в профиле собеседника появилась быстрая прокрутка файлов с учётом даты. Это позволяет быстрее найти нужный файл, если вы примерно знаете, когда он был отправлен. На смартфонах и планшетах галерею можно масштабировать двумя пальцам, что ещё сильнее упрощает поиск фотографий, а на календаре отмечены даты, когда вы обменивались фотографиями с собеседником, можно посмотреть все файлы, отправленные в определённый день.Администраторы сообществ могут создавать ссылку-приглашение с возможностью просмотра профиля пользователя перед одобрением его вступления. Администраторам видна фотография пользователя и описание в его биографии. Таким ссылкам можно задавать описание, чтобы отслеживать, откуда приходят новые подписчики.Появились новые темы оформления чатов и приложения. Они поддерживают дневной и ночной режим, анимированный фон и градиентные пузырьки сообщений. Также появилась поддержка эмодзи с анимированными эффектами во весь экран.Некоторые нововведения появились только на iOS. После отправки информации о геопозиции на карте отображается время, которое потребуется вам для того, чтобы добраться до собеседника разными способами (на автомобиле или пешком). При добавлении текст к фотографии подпись автоматически прикрепляется под медиафайлом. Настройки версии Telegram для iOS были переделаны и теперь соответствуют рекомендациям Apple.Что нового в десктопных версиях Telegram:— Возможность создавать специальные ссылки-приглашения, требующие принятия администратором запроса на вступление в группу— Администраторы могут просматривать профили и описания ожидающих подтверждения пользователей, нажав на панель Join Requests в верхней части чата— Возможность присвоить название пригласительной ссылке— Встроенная поддержка М1 на macOS— Нативный запуск в Apple Silicon (macOS)— Исправлены запросы к обработке групп и каналов— Исправлен предпросмотр внутренних ссылок с помощью макета кнопки «Просмотр содержимого»— Исправлен вылет при поиске сообщений, когда в результатах присутствовали импортированные сообщения— Не используется дробное масштабирование пользовательского интерфейса системы в Linux— Исправлены иконки пригласительных ссылок в macOS— Устранение вылетов при закрытии чата во время прокрутки (macOS)