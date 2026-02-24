Telegram могут признать экстремистским. За оплату звездами уже задержали человека

Власти РФ допустили признание мессенджера Павла Дурова экстремистским и криминализацию всех видов оплат внутри него. Об этом пишет «Газета.ру».
«Видимо, пытались долго договориться. Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили».
Опрошенный изданием эксперт предупредил, что реклама и оплата премиум-подписки в мессенджере в случае его признания экстремистским будет криминализирована.
В СМИ уже появилась история жителя Тюмени, которого задержала ФСБ. Его подозревают в перечислении виртуальной валюты «Telegram stars (звёзды)» администраторам telegram-каналов, осуществляющих сбор денежных средств в целях финансирования деятельности террористических организаций. Причем тип перечисления не уточняется: в теории это могли быть платные реакции на постах канала.