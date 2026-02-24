Top.Mail.Ru

Telegram могут признать экстремистским. За оплату звездами уже задержали человека

Олег


Власти РФ допустили признание мессенджера Павла Дурова экстремистским и криминализацию всех видов оплат внутри него. Об этом пишет «Газета.ру».

Согласно источнику, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что меры против Telegram долго откладывались, но теперь будут вводиться:

«Видимо, пытались долго договориться. Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили».

Опрошенный изданием эксперт предупредил, что реклама и оплата премиум-подписки в мессенджере в случае его признания экстремистским будет криминализирована.

В СМИ уже появилась история жителя Тюмени, которого задержала ФСБ. Его подозревают в перечислении виртуальной валюты «Telegram stars (звёзды)» администраторам telegram-каналов, осуществляющих сбор денежных средств в целях финансирования деятельности террористических организаций. Причем тип перечисления не уточняется: в теории это могли быть платные реакции на постах канала.
