Telegram мощно обновили: теперь можно отправлять сообщения админам каналов и многое другое

Фархад

Telegram

Разработчики мессенджера Telegram выпустили масштабное обновление, в котором пользователи получили возможность отправлять личные сообщения админам каналов, быстрее переключаться между темами в группах, обрезать голосовые сообщения, отправлять фотографии в HD-качестве.

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Владельцы каналов могут включить получение сообщений для общения с подписчиками. При этом их контактные данные раскрываться не будут. Сообщения от подписчиков будут приходить в новом окне, отдельно от личных чатов. Авторы контента также могут установить плату за каждое сообщение в звёздах.

В группах с темами появился новый интерфейс с вкладками — он позволяет быстрее переходить к нужной теме из списка чатов. Темы можно включить в любой группе в разделе «Настройки группы» > «Темы».

Кроме того, разработчики добавили возможность обрезки голосовых при записи. После записи голосового сообщения можно вырезать нужный фрагмент — достаточно переместить метки начала и окончания. Также теперь запись голосовых и видеосообщений можно приостанавливать и возобновлять.

Финальное нововведение — отправка фотографий в высоком разрешении. В Telegram отмечают, что HD-изображения содержат в 4 раза больше пикселей — при этом для их загрузки требуется менее 0,5 МБ трафика.

Владельцы iPhone также получили возможность отправки медиафайлов в истории, а в опросы теперь можно добавить до 12 вариантов ответа.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+419
d’Autriche
Очередные мощные бесполезные нововведения
2 часа назад в 22:13
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