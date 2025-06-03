Telegram мощно обновили: теперь можно отправлять сообщения админам каналов и многое другое







Разработчики мессенджера Разработчики мессенджера Telegram выпустили масштабное обновление, в котором пользователи получили возможность отправлять личные сообщения админам каналов, быстрее переключаться между темами в группах, обрезать голосовые сообщения, отправлять фотографии в HD-качестве. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Владельцы каналов могут включить получение сообщений для общения с подписчиками. При этом их контактные данные раскрываться не будут. Сообщения от подписчиков будут приходить в новом окне, отдельно от личных чатов. Авторы контента также могут установить плату за каждое сообщение в звёздах.В группах с темами появился новый интерфейс с вкладками — он позволяет быстрее переходить к нужной теме из списка чатов. Темы можно включить в любой группе в разделе «Настройки группы» > «Темы».Кроме того, разработчики добавили возможность обрезки голосовых при записи. После записи голосового сообщения можно вырезать нужный фрагмент — достаточно переместить метки начала и окончания. Также теперь запись голосовых и видеосообщений можно приостанавливать и возобновлять.Финальное нововведение — отправка фотографий в высоком разрешении. В Telegram отмечают, что HD-изображения содержат в 4 раза больше пикселей — при этом для их загрузки требуется менее 0,5 МБ трафика.Владельцы iPhone также получили возможность отправки медиафайлов в истории, а в опросы теперь можно добавить до 12 вариантов ответа.