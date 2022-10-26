26 октября была запущена площадка Fragment, на которой в формате аукциона продаются юзернеймы для использования в Telegram. Ранее эти юзернеймы были зарезервированы администрацией Telegram (их нельзя было занять, а некоторые даже отобраны у тех, кто занял их ранее).
Самые дорогие юзернеймы четырёхсимвольные (@bank, @auto, @dior, @card, @fifa и т. п.) — они стоят по 10 000 монет TON (около 19 тысяч долларов или 1 170 00 рублей). За более длинные имена предлагается заплатить меньше.
Каждый юзернейм выставлен на аукцион на неделю. Его получит тот, кто предложит больше монет, а если ни одной ставки не будет сделано, цену снизят, и аукцион начнётся заново.
Сейчас на рынке доступны юзернеймы, начинающиеся с A до H, а другие (от I до Z) будут выставлены в течение ближайших месяцев. Юзернеймы продаются в виде NFT-товаров на базе блокчейна TON. Их можно будет хранить в криптокошельках и выставлять на перепродажу на маркетплейсах или на официальной площадке Telegram.
Площадка Fragment принадлежит одноимённой компании с Сейшельских Островов, которая формально не связана с Telegram и Павлом Дуровым. Но в информации о домене fragment.com можно обнаружить, что его провайдером является Telegram_Messenger_Network, сайт расположен по IP-адресу из сегмента, который используется мессенджером Telegram зарегистрирован на Николая Дурова (это брат Павла, один из главных разработчиков блокчейн-сети TON и прочих технологий, используемых в Telegram).
В США площадка Fragment не работает, поскольку американские власти запретили Павлу Дурову запускать блокчейн и выпускать криптовалюту.
Telegram начал продавать юзернеймы. Цены — моё почтение
Александр Кузнецов —
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