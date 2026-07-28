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Telegram начали взламывать без СМС-кодов и кражи паролей — тупо напрямую

Олег


МВД РФ предупредило о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов у тех, кто пользуется мессенджером на Windows. Информацию опубликовали в «Вестнике Киберполиции России». 

Согласно источнику, новый вредоносный скрипт умеет угонять Telegram-аккаунты без паролей и СМС-кодов. Мошенники маскируют вредоносную программу под системный файл «Обновление телеметрии Windows»: когда человек запускает его на ПК, вирус находит рабочие файлы Telegram Desktop и крадет кэш-данные текущей сессии. Это позволяет злоумышленникам мгновенно войти в ваш профиль и получить к нему полный доступ, не запрашивая никаких подтверждений.

Подцепить эту программу проще всего при скачивании софта из ненадёжных источников или пиратских сайтов. МВД рекомендует загружать любые приложения только с официальных ресурсов и проверять файлы антивирусом. А еще регулярно проверять активные сессии в настройках Telegram и отключать незнакомые устройства. 
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Источник:
Вестник Киберполиции России
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