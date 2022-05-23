Telegram наконец победил WhatsApp. Поздравляем! 🎉

Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp, похоже, уступил место Telegram в России. Он ушел с первого места по популярности.
Речь идет о рейтинге приложений в Apple App Store. Если просмотреть российский магазин приложений для iOS и iPadOS, то можно заметить, что Telegram находится на первом месте в разделе «Социальные сети», который включает как соцсети, так и мессенджеры. Некогда популярнейший как в мире, так и в России WhatsApp сместился на второе место — он больше не лидер по популярности среди пользователей «яблочных» девайсов. По количеству скачиваний во всем мире оба мессенджера «идут» примерно вровень — в апреле по 8 млн на каждый.
К слову, на третьем месте разместилось приложение VK, а Viber — тоже довольно популярный сервис в странах СНГ — попал аж на шестую строчку. Вот так сейчас выглядит российский топ-6 в категории:
Эксперты говорят, что Telegram выбился в лидеры благодаря новостным каналам — в последние несколько месяцев людям удобно получать новости именно внутри мессенджера. WhatsApp пока не обладает такой функциональностью. Кроме того, «зеленый» мессенджер поддерживает гораздо меньше устройств, чем Telegram: приложения WhatsApp для iPad до сих пор нет, а в ближайшие несколько месяцев прекратится поддержка iOS 10 и 11. Telegram же можно установить даже на iOS 9, причем это будет самая свежая версия с поддержкой всех функций.
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