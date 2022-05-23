WhatsApp Telegram Россия

Telegram наконец победил WhatsApp. Поздравляем! 🎉

Олег

Telegram


Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp, похоже, уступил место Telegram в России. Он ушел с первого места по популярности. 

Речь идет о рейтинге приложений в Apple App Store. Если просмотреть российский магазин приложений для iOS и iPadOS, то можно заметить, что Telegram находится на первом месте в разделе «Социальные сети», который включает как соцсети, так и мессенджеры. Некогда популярнейший как в мире, так и в России WhatsApp сместился на второе место — он больше не лидер по популярности среди пользователей «яблочных» девайсов. По количеству скачиваний во всем мире оба мессенджера «идут» примерно вровень — в апреле по 8 млн на каждый. 

App Store

К слову, на третьем месте разместилось приложение VK, а Viber — тоже довольно популярный сервис в странах СНГ — попал аж на шестую строчку. Вот так сейчас выглядит российский топ-6 в категории: 

App Store

Эксперты говорят, что Telegram выбился в лидеры благодаря новостным каналам — в последние несколько месяцев людям удобно получать новости именно внутри мессенджера. WhatsApp пока не обладает такой функциональностью. Кроме того, «зеленый» мессенджер поддерживает гораздо меньше устройств, чем Telegram: приложения WhatsApp для iPad до сих пор нет, а в ближайшие несколько месяцев прекратится поддержка iOS 10 и 11. Telegram же можно установить даже на iOS 9, причем это будет самая свежая версия с поддержкой всех функций. 

Ранее мы рассказали, как демонстрировать экран своего смартфона или ПК во время звонка через Telegram. А еще о том, как почистить гигабайты мусора в WhatsApp на iPhone. 



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Источник:
Apple App Store
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Комментарии

+669
Eredy
Минус Ватсапп в том, что для iPadOS нет версии…
Сегодня в 11:01
#
+669
Eredy Eredy
У нас в Грузии пока вприоритете Ватсапп, потом Вайбер и уж дальше телега 🤷🏻‍♂️
Сегодня в 11:03
#
kardigan
+2499
kardigan Eredy
Минус вотс апп в том, что он менее универсален, чем телега.
Ты в самом деле думаешь , что всё это из за того, что нет версии для ipad, или что whats app до сих пор привязан к одному устройству?
час назад в 12:42
#
+669
Eredy kardigan
Мне удобен и большинство моим знакомым как и у нас, так и в РФ и в некоторых странах СНГ чем телега 🤷🏻‍♂️. Дело конечно индивидуальное и каждому своё.
час назад в 12:59
#
+669
Eredy kardigan
Лично своё сказал как будет для меня удобен.
час назад в 12:59
#
kardigan
+2499
kardigan Eredy
Удобен , спору нет, но далеко не универсален. Хотя признаю-телефонной версии вполне достаточно, чтоб обходиться whats app, но телега хороша ещё и новостями и магазинами.
час назад в 13:23
#
+669
Eredy kardigan
Возможно. Но новости и магазины в мессенджера как то ни то как по мне 🤷🏻‍♂️. Дело индивидуальное
7 минут назад
#
+108
Sprut
Я надеюсь этот мёртвый мессенджер умрет в ближайшем будущем. Я про цап.
Сегодня в 11:02
#
tellurian
+3728
tellurian Sprut
Конкуренция это хорошо.
Сегодня в 11:08
#
Stas
+5
Stas
Вотсап это чисто мессенджер с минимумом доп.фкнкций, а телеграмм уже почти социальная сеть, в которой можно и блог вести. Так что вполне логична его популярность
час назад в 12:56
#
Seagull
–842
Seagull
Вайбер доиграл с рекламой, у меня он удалён уже года полтора как
час назад в 13:06
#
kardigan
+2499
kardigan Seagull
Вайбер это конченый шлак-согласен. ( чувак, не понимаю, почему у тебя столько минусоидов?с мыслью вроде всё ок..
нака.. кому то из редакции?!
часов назад в 13:25
#
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