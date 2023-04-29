Telegram не пускает в чаты и не дает сменить имя и никнейм. Что происходит?

Вход в аккаунт

Добавление новых контактов

Выбор или изменение никнейма

Создание новых групп или каналов, редактирование уже существующих

Отправка сообщение в любые чаты

Реакции на сообщения

Переход по ссылкам

Просмотр закрепленных сообщений в чатах.

Активные пользователи Telegram наверняка хоть раз сталкивались с такой странной ситуацией: мессенджер не дает войти в групповой чат, в котором вы состоите, бесконечно прогружая сообщения. Иногда всё еще хуже, и пользователь даже не может изменить личные данные аккаунта. Почему так происходит?Некоторое время назад в Telegram появился(флудвейт) — временное ограничение определенных действий. Флудвейт накладывается на аккаунт, который много раз совершает однотипные действия в течение короткого времени. Он может касаться совершенно любых действий — от написания сообщений до переименования своей учетной записи. Вот полный список возможных ограничений:Если вы не можете войти в публичный чат или канал, в котором состоите, видите значок таймера на отправленных сообщениях при стабильном интернет-соединении, не можете сохранить измененные настройки внутри Telegram — скорее всего, мессенджер посчитал ваши действия подозрительными и наложил флудвейт.К сожалению, нет никаких гарантированных способов узнать, наложены ли на вас ограничения — это можно понять лишь по косвенным признакам. Telegram не раскрывает критерии, по которым он определяет какие-то действия как подозрительные.Если вы думаете, что у вас флудвейт, нужно просто подождать. Обычно он накладывается на сутки, в очень редких случаях этот срок может быть больше.