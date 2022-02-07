





В мессенджере Telegram возник сбой. Судя по информации с сайта DownDetector, жалобы на его работу поступают от жителей центральной части России.Пользователи не могут отправлять и получать сообщения и файлы, переписка не обновляется, а в каналах не появляются новые публикации. Переключение с Wi-Fi на мобильный интернет (или наоборот) не спасает.Проблемы носят локальный и не особо масштабный характер, а это значит, что в скором времени они будут устранены. У большей части пользователей не возникает никаких сложностей с Telegram.