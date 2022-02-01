Разработчики обновили Telegram — на Android, iOS и macOS до версии 8.5, а на десктопных платформах до версии 3.5. Апдейта веб-версии пока нет, но наверняка она не заставит себя долго ждать и скоро появится.

Нововведения:


Видеостикеры

  • Новый тип стикеров с высокой детализацией и плавной анимацией.
  • Для создания новых наборов достаточно отправить боту @stickers видео в формате.webm.
  • Теперь можно перенести в Telegram анимированные стикеры из других приложений.

Улучшения реакций

  • Анимации при отправке реакций стали сдержаннее и компактнее.
  • Чтобы отправить более выразительную анимацию, удерживайте пальцем эмодзи в меню реакций.
  • Вы будете видеть анимации реакций в чатах в тот момент, когда пользователи реагируют на ваше сообщение.
  • В списке доступных реакций появились эмодзи для выражения любви, одобрения, негодования и удивления.

Просмотр новых реакций

  • Новая кнопка в чате позволяет прокрутить историю до тех сообщений, к которым появились новые реакции.
  • При нажатии на кнопку вы увидите анимации новых реакций.

Переход между недавно открытыми чатами

  • Вы можете быстро вернуться в нужный чат после того, как несколько раз перешли в другие чаты по ссылкам или с помощью функции «Перейти к следующему непрочитанному каналу».
  • Чтобы выбрать, в какой чат вернуться, удерживайте пальцем кнопку «Назад».

Обновлённая версия Telegram уже доступна в магазинах.

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