Telegram обновился. Что нового?

Артем
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Мессенджер получил версию 10.6.1. Большинство функций будут полезны только подписчикам Telegram Premium. 

Апдейт уже доступен в App Store и Google Play и содержит следующие изменения:

Ограничение получения личных сообщений — подписчики Telegram Premium могут указать круг пользователей, уоторые смогут первыми начинать диалог. Варианта всего два:: «Все пользователи» или «Контакты и Premium-пользователи». Настройка находится в разделе «Конфиденциальность».

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Отображение времени прочтения отправленных сообщений в личных чатах — пользователи видят, когда именно собеседник прочитал их сообщения. Владельцы Premium-подписки могут скрыть время, если время последней активности отключено.

Отображение у Premium-подписчиков онлайн-статуса других пользователей — подписчики Telegram Premium, скрывшие время своей последней активности, смогут видеть время последнего посещения тех пользователей, которые его не скрыли в настройках конфиденциальности.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

Esthet
+1815
Esthet
Зачем одно и тоже постить?
Сегодня в 14:09
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Dmitriy
+841
Dmitriy
Ну об этом Телега сама сторисы пилит. А вот то, что после апдейта она меня на паре мобил из учетки вышибла — меня напрягло. И код для входа смс-кой слать не собиралась, а до девайса, который не выкинуло и куда пришёл код, добрался не сразу... Такая себе развлекуха.
12 минут назад
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