Telegram обновился. Что нового?

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Мессенджер получил версию 10.6.1. Большинство функций будут полезны только подписчикам Telegram Premium.Апдейт уже доступен в App Store и Google Play и содержит следующие изменения:Ограничение получения личных сообщений — подписчики Telegram Premium могут указать круг пользователей, уоторые смогут первыми начинать диалог. Варианта всего два:: «Все пользователи» или «Контакты и Premium-пользователи». Настройка находится в разделе «Конфиденциальность».Отображение времени прочтения отправленных сообщений в личных чатах — пользователи видят, когда именно собеседник прочитал их сообщения. Владельцы Premium-подписки могут скрыть время, если время последней активности отключено.Отображение у Premium-подписчиков онлайн-статуса других пользователей — подписчики Telegram Premium, скрывшие время своей последней активности, смогут видеть время последнего посещения тех пользователей, которые его не скрыли в настройках конфиденциальности.