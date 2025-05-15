Telegram объявил о награде: 4 млн рублей тому, кто лучше всех унизит WhatsApp

Мессенджер Telegram объявил конкурс для пользователей с призовым фондом 50 тысяч долларов США (около 4 млн рублей). Участникам предлагается до 26 мая присылать видеоролики, публично демонстрирующие преимущества Telegram над WhatsApp*. Условия опубликованы в официальном канале Telegram Designers: ролик должен подчеркнуть, как Telegram внедрял инновационные функции задолго до того, как их скопировал конкурент. Цель — наглядно показать технологическое лидерство сервиса.
Главный критерий — креативность в сравнении двух мессенджеров. Видео должно акцентировать уникальность Telegram, можно в том числе упомянуть секретные чаты, каналы и поддержку отправки больших файлов. При этом важно сохранить лаконичность, соответствующую формату коротких видео. Победитель получит 4 млн рублей, а лучшие работы будут использованы в маркетинге Telegram.
Акция не только привлекает внимание к различиям между платформами, но и стимулирует пользовательский контент, который усиливает лояльность аудитории. Это часть стратегии Telegram позиционировать себя как новатора на фоне более массового WhatsApp. Подобные шаги также помогают компании расширять присутствие в соцсетях, превращая сторонников сервиса в его «амбассадоров». Если эксперимент окажется успешным, можно ждать новых креативных инициатив.
Проведение конкурса у себя в телеграм-канале анонсировал Павел Дуров:
«Мы только что запустили наш первый в истории конкурс для создателей контента. Задача проста: создать вирусное видео, показывающее, как Telegram всегда был на годы впереди своей дешёвой копии — WhatsApp.
Мы поймали WhatsApp на грязных PR-кампаниях против Telegram, так что теперь отвечаем по справедливости. Хватит играть в вежливость — перчатки сняты.
Пора разбудить пользователей WhatsApp. Они застряли в прошлом, используя запоздалые и упрощённые версии инноваций, которые Telegram внедрил задолго до этого.
Чтобы помочь вам начать, мы собрали 30 ключевых функций, которые Telegram представил первым — все они позже были скопированы нашим „зелёным“ конкурентом. Разумеется, это далеко не полный список. В него даже не вошли многие фишки Telegram, которых до сих пор нет в WhatsApp — для них потребовались бы десятки слайдов.
Вот почему мы не переживаем, что WhatsApp попытается нас догнать — мы слишком далеко впереди. Конкурс с призовым фондом $50 000 завершается 26 мая».
Он также привёл инфографику, показывающую, что Telegram внедрил многие функции гораздо быстрее, чем это сделал WhatsApp:
Ранее основатель Павел Дуров заметил в нескольких телеграм-каналах заказную рекламу WhatsApp. В публикациях этот мессенджер преподносился как более популярный, безопасный и технически продвинутый в сравнении с Telegram. Примечательно, что все доводы и даже иллюстрация были позаимствованы у нашего сайта.
* WhatsApp и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой