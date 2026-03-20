Telegram окончательно умер почти у всех российских пользователей

Пользователи из России продолжают массово сообщать о сбоях в работе мессенджера Telegram. Согласно данным от сервисов, которые отслеживают неполадки онлайн-сервисов, уровень доступности мессенджера за день снизился с 80% до 35%. При этом массовых жалоб на иностранных ресурсах не зафиксировано, что указывает на локальный характер проблем в РФ.

Пользователи жалуются на невозможность запустить приложение, отправлять сообщения, просматривать и скачивать медиафайлы, читать сообщения и контент в каналах. Проблемы затрагивают мобильные приложения, десктопные варианты и веб-версию Telegram. Согласно анализу доступности доменов t.me и telegram.org, даже при нормальном соединении наблюдается до 100% потерь в передаче данных из-за превышения интервала ожидания. Опросы, которые проводят различные СМИ, показывают, что Telegram не запускается и не работает примерно у 85-90% российских пользователей.Ранее профильные эксперты заявляли СМИ, что блокировка Telegram в России происходит уже некоторое время. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что этот процесс начался примерно полторы недели назад. Роскомнадзор блокирует онлайн ресурсы, используя ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Это оборудование, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов связи и обслуживает самостоятельно. Оно фильтрует весь трафик с помощью технологии DPI (глубокой фильтрации по содержимому пакетов). По оценке Forbes, сейчас используется около 2,5 млн правил фильтрации.