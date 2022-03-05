В мессенджере Telegram возник сбой. Судя по информации с сайта DownDetector, жалобы на его работу поступают от жителей европейской части России, Украины и Беларуси.
Пользователи не могут отправлять и получать сообщения и файлы, переписка не обновляется, а в каналах не появляются новые публикации. Переключение с Wi-Fi на мобильный интернет (или наоборот) не спасает. Проблемы носят не особо масштабный характер, поэтому есть большая вероятность, что скоро они будут устранены.
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заканчивай. Всегда относился к тебе хорошо, но сейчас ты с непровереной инфой поступаешь как то не серьёзно.