Telegram опять высаживает батареи iPhone







Владельцы iPhone в очередной раз массово жалуются на проблемы с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора в отзывах к приложению Telegram в

Владельцы iPhone в очередной раз массово жалуются на проблемы с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора в отзывах к приложению Telegram в App Store . Похоже, проблемы начались с релизом обновления под номером 11.7.1.

Почти все нововведения в недавнем обновлении мессенджера были связаны с видеоплеером. Вполне вероятно, что разработчики что-то упустили, из-за чего медиафайлы начали постоянно подгружаться в фоне, высаживая батареи устройств. Почти все нововведения в недавнем обновлении мессенджера были связаны с видеоплеером. Вполне вероятно, что разработчики что-то упустили, из-за чего медиафайлы начали постоянно подгружаться в фоне, высаживая батареи устройств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Официальных комментариев от команды Telegram пока нет. Единственное решение на текущий момент — отключение автозагрузки видео в настройках.