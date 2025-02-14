Telegram опять высаживает батареи iPhone

Владельцы iPhone в очередной раз массово жалуются на проблемы с перегревом и быстрой разрядкой аккумулятора в отзывах к приложению Telegram в App Store. Похоже, проблемы начались с релизом обновления под номером 11.7.1.
Почти все нововведения в недавнем обновлении мессенджера были связаны с видеоплеером. Вполне вероятно, что разработчики что-то упустили, из-за чего медиафайлы начали постоянно подгружаться в фоне, высаживая батареи устройств.
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