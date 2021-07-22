Московский суд оштрафовал Telegram Messenger суммарно на 11 млн рублей. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-секретаря.
Таганский районный суд города Москва рассмотрел три протокола от Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram. Организация требовала оштрафовать детище Павла Дурова трижды — на два, четыре и пять миллионов рублей. Все три штрафа были запрошены на основании того, что надзорные органы нашли в Telegram противоправный контент, который тот так и не удалил.
В результате все три иска были удовлетворены и суд постановил взыскать с Telegram суммарно 11 миллионов рублей. К слову, это не первый штраф, который выписали мессенджеру в этом году. Ранее в мае Telegram получил предписание на 5 миллионов рублей, а в июне — на 10. Всё это шлейф призывов выходить на несогласованные митинги, которые, помимо Telegram, было предписано удалить и другим соцсетям — TikTok, Facebook, Twitter, «Одноклассникам» и «ВКонтакте». Со всех этих ресурсов взыскали несколько миллионов рублей.
Ранее российские власти жаловались, что Telegram не поддерживает связь и не отвечает ни на какие запросы, так как их офис уже давно не используется компанией по назначению. В связи с этим есть определенные сомнения, выплатит ли мессенджер предписанные штрафы. С другой стороны, если решения суда не будут исполнены, органы власти могут перейти к более решительным действиям, в том числе и к новым блокировкам.
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