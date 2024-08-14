Telegram отметил 11-летие выпуском крупного обновления

Александр



Мессенджеру Telegram исполнилось 11 лет, о чём его основатель Павел Дуров рассказал в своём канале. В честь этого события было выпущено обновление до версии 11.0 на Android, iOS и macOS. Этот апдейт направлен на предоставление возможности владельцам каналов и ботов получать заработок в своих проектах.

Что нового:

 — Платная подписка на закрытые каналы по пригласительной ссылке. Оплачивать её можно внутренней валютой Telegram — звёздами. Владелец канала самостоятельно устанавливает стоимость подписки, эта сумма будет ежемесячно списываться с кошельков подписчиков и зачисляться на его кошелёк.

 — Публикация платного медиаконтента.

 — Возможность выбора автора публикации при её размещении (аккаунт администратора, текущий канал, а также все другие публичные каналы, которыми владеет администратор). Также можно размещать анонимные записи.

 — Платная реакция на посты. Это своего рода донат, то есть добровольное вознаграждение администратору канала со стороны его подписчиков. Любому посту можно поставить произвольное количество звёзд, которые будут зачислены администратору, и в дальнейшем он может монетизировать их или использовать как-то иначе.

 — Отображение деликатного контента на Android-устройствах (включается в настройках чатов).

 — Просмотр файлов .pdf, .xls и .docx во встроенном в Telegram браузере на iPhone и iPad.

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