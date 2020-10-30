Команда Telegram выпустила обновлённую версию приложения. На Android её можно установить уже сейчас с помощью APK-файла, а в Google Play и App Store этот апдейт появится после того, как пройдёт модераторские проверки.
Что нового в Telegram версии 7.2.0?
Все чаты, в том числе тет-а-тет, поддерживают закрепление нескольких сообщений. Опция закрепления появляется после быстрого нажатия на сообщение. Закреплённые сообщения группируются вверху экрана, при нажатии на них вас перебрасывает в ту часть переписки, где они были оставлены. Все закреплённые сообщения можно посмотреть на отдельной странице. Закрепить сообщения можно только для себя или ещё и для собеседника.
При отправке обновляющейся в реальном времени информации о местоположении можно установить оповещения о том, что вы подошли близко к человеку, с которым поделились трансляцией геопозиции. Значки на карте теперь показывают, в каком направлении движется человек.
При отправке нескольких музыкальных файлов автоматически создаётся плейлист с последовательным воспроизведением треков. Фотографии и документы, отправленные как файлы, группируются в альбом.
Появилось ещё несколько анимированных эмодзи. Какой же апдейт без этого?
На картинке, с которой Telegram анонсировал это обновление, можно увидеть выброшенную в мусорную корзину табличку с изображением телеграм-канала дизайнера Артемия Лебедева. В начале октября он назвал появившиеся в Telegram комментарии к записям «рукожопными», а ещё ранее матерными словами раскритиковал дизайнера Telegram Андрея Яковенко.
Скачать APK-файл для установки обновлённой версии Telegram можно тут.
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