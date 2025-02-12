Telegram получил поиск стикеров с ИИ, улучшенный видеоплеер и новые реакции







Разработчики мессенджера Telegram анонсировали очередное обновление с рядом полезных функций. Теперь можно находить стикеры с помощью ИИ, копировать ссылки на определённые моменты в видео, устанавливать обложки для видеозаписей, оставлять звёздные реакции от имени каналов и даже просматривать список похожих ботов. Разработчики мессенджера Telegram анонсировали очередное обновление с рядом полезных функций. Теперь можно находить стикеры с помощью ИИ, копировать ссылки на определённые моменты в видео, устанавливать обложки для видеозаписей, оставлять звёздные реакции от имени каналов и даже просматривать список похожих ботов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Искусственный интеллект теперь помогает искать не только среди 40 000 официальных стикеров, но и среди миллионов пользовательских вариантов. Достаточно ввести запрос, например, «задумчивая обезьяна», чтобы появилось нужное изображение. Помимо этого, в Telegram добавили возможность делиться ссылками на конкретные моменты видео. Нажав на значок «Поделиться» в плеере, можно отправить точный таймкод в чаты или на другие платформы.Пользователи каналов теперь могут устанавливать обложки для загружаемых видео, выбирая лучший кадр или добавляя текст, стикеры и эмодзи. Также видеоплеер запоминает место, где пользователь остановился, и автоматически продолжает воспроизведение с того же момента при следующем запуске.Звёздные реакции теперь можно оставлять от имени каналов, что помогает сохранять анонимность и продвигать проекты. В профилях ботов появился раздел с похожими сервисами, мини-приложениями и играми, облегчающий пользователям поиск интересных функций.