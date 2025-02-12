Telegram получил поиск стикеров с ИИ, улучшенный видеоплеер и новые реакции

Разработчики мессенджера Telegram анонсировали очередное обновление с рядом полезных функций. Теперь можно находить стикеры с помощью ИИ, копировать ссылки на определённые моменты в видео, устанавливать обложки для видеозаписей, оставлять звёздные реакции от имени каналов и даже просматривать список похожих ботов.
Пользователи каналов теперь могут устанавливать обложки для загружаемых видео, выбирая лучший кадр или добавляя текст, стикеры и эмодзи. Также видеоплеер запоминает место, где пользователь остановился, и автоматически продолжает воспроизведение с того же момента при следующем запуске.
Звёздные реакции теперь можно оставлять от имени каналов, что помогает сохранять анонимность и продвигать проекты. В профилях ботов появился раздел с похожими сервисами, мини-приложениями и играми, облегчающий пользователям поиск интересных функций.