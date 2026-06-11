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Telegram появился на часах с Wear OS. Потестировали — работает!

Александр


Павел Дуров анонсировал выпуск версии Telegram для смарт-часов, работающих под управлением Wear OS. Несколькими днями ранее аналогичное приложение стало доступно на Apple Watch.

Для входа в аккаунт Telegram на часах необходимо, чтобы приложение было установлено и на смартфоне. При залогинивании требуется отсканировать QR-код (как в случае с десктопной или веб-версией — через «Настройки» -> «Устройства»), а затем ввести облачный пароль. Также предусмотрен вариант входа с подтверждением через набор эмодзи, но у нас он не сработал.



В приложении на часах можно читать каналы и чаты, просматривать фотографии (видео не запускаются), ставить реакции, а также оставлять комментарии и отвечать на сообщения — текстом (в том числе надиктовкой) или голосовухами. В случае с голосовыми сообщениями возникает проблема — при блокировке экрана запись не сохраняется и не отправляется, а бесследно исчезает. Не исключено, что этот баг поправят в последующем обновлении, и запущенное приложение будет препятствовать блокировке экрана и остановке записи.
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