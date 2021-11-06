Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, что рассматривает возможность отключить показ рекламы. Для этого пользователям и владельцам каналов будет предложено заплатить. Сколько будет стоить такое удовольствие, он пока не решил.

Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram.

Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.

Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале.

Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.

Реклама в Telegram появилась на этой неделе, но в настоящее время в мессенджере рекламируется только сам Дуров. Порог входа в рекламу довольно высок — 2 миллиона евро. Известно, что рекламироваться в Telegram хотела сеть быстрого питания Burger King, но Дуров отклонил её, из-за чего она пожаловалась в ФАС.



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Павел Дуров Павел Дуров

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