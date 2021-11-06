Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, что рассматривает возможность отключить показ рекламы. Для этого пользователям и владельцам каналов будет предложено заплатить. Сколько будет стоить такое удовольствие, он пока не решил.
Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram.
Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram.
Авторы некоторых каналов также хотели бы «выключать» рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Скоро рекламодатели смогут размещать «невидимое» объявление в любом канале, которое — при условии достаточной стоимости показа — приведет к отсутствию объявлений в этом канале.
Мы продолжим работать над функциями, которые позволят Telegram стать безубыточным проектом. Нашим приоритетом в этом процессе будут оставаться интересы пользователей и авторов контента.
Реклама в Telegram появилась на этой неделе, но в настоящее время в мессенджере рекламируется только сам Дуров. Порог входа в рекламу довольно высок — 2 миллиона евро. Известно, что рекламироваться в Telegram хотела сеть быстрого питания Burger King, но Дуров отклонил её, из-за чего она пожаловалась в ФАС.
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Чудес бесплатных не бывает.
Нет дохода — нет Телеграмма.
Не понимаю, что вам не нравится в этой схеме? Постройте дом и отдайте его бесплатно бомжу. Поймете, что так не работает.
Он один такой , который без корыстно и за свободу в сети, Пашка наш человек, борется с кровавой гэбнёй.
Аргумент что он торгаш и просто делает свой бизнес вызывал бурю агрессию.
И вот сейчас читаешь коменты и удивляешься.)))
То ли повзрослели резко, то ли настолько не постоянны?)
П.с:
Очень культурный мальчик написал в подъезде у бывшей:"Лена не постоянна"
А знаете почему я написал не бес, а без?
Мой однополчанин после войны ушёл в религию, давно уже. Много лет занимался восстановлением храмов.
Сейчас он настоятель монастыря.
Мы когда собираемся, вообщем у служителей культа своё понимание правил написания и поскольку в «бес» они видят нечто большее пишут всегда «без»)
Я знаю целый ресурс и даже магазин где все написано с такой «ошибкой»
Магазин Плеер, если он ещё жив.
Напишите ещё им, вдруг одумаются)
Ещё раз спасибо что поправили.
Дуров БесКорыстный , но Надежда ещё есть