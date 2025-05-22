Telegram позволит писать владельцу канала всё, что вы о нем думаете, но не просто так

Олег

Telegram


Команда разработчиков Telegram тестирует возможность обратной связи с владельцами публичных каналов. Об этом пишет TG Info.

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Согласно источнику, новую функцию обнаружили в бета-версии Telegram 11.12 для iOS. Ранее аналогичную возможность находили в тестовой сборке для macOS, и там связь с админом стоила 1 звезду. В приложении для айфона такие сообщения стали бесплатными, то есть минимальная стоимость обратной связи — 0 звезд.

Фото: TG Info
Фото: TG Info

Скорее всего, админы канала смогут включать и отключать возможность связаться с ними, а также самостоятельно выбирать стоимость таких сообщений для отправителей. Функция будет полезна, так как админам больше не придется оставлять свой контакт в канале или прятаться за ботами, при этом связь с подписчиками у них останется. Ну и Павел Дуров, разумеется, подзаработает. 

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Источник:
TG Info
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