Telegram позволит писать владельцу канала всё, что вы о нем думаете, но не просто так

Команда разработчиков Telegram тестирует возможность обратной связи с владельцами публичных каналов. Об этом пишет TG Info.
Фото: TG Info
Скорее всего, админы канала смогут включать и отключать возможность связаться с ними, а также самостоятельно выбирать стоимость таких сообщений для отправителей. Функция будет полезна, так как админам больше не придется оставлять свой контакт в канале или прятаться за ботами, при этом связь с подписчиками у них останется. Ну и Павел Дуров, разумеется, подзаработает.