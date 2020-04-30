



Инвесторы так и не запущенной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) могут получить обратно вложенные средства. Telegram предложил два возможных варианта возврата: 72% вложенных денег прямо сейчас или 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Ещё один возможный вариант, если запуск TON состоится, — не получать возврат денег и остаться в проекте после выпуска криптовалюты.



Это решение позволит Telegram обезопасить себя от возможных претензий инвесторов. Перед ними стоит выбор: получить часть вложенных денег за вычетом расходов на разработку TON, остаться в проекте с гарантированной прибыльностью или получить криптовалюту, которая в перспективе может подорожать.



Изначально Telegram планировал запустить платформу TON и выпустить работающую на ней криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года. Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила против этого и подала на Telegram в суд с требованием запрета выпуска криптовалюты.



Блокчейн-сеть TON в ходе двух раундов привлекла около 1,7 миллиарда долларов от 175 инвесторов. Среди инвесторов этого проекта оказалась вдова Стива Джобса — Лорен Пауэлл Джобс. Она вложила в TON не менее 5 миллионов долларов. Инвесторами TON также являются миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, вложившие в проект 10 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно. Кроме того, неизвестную сумму внёс Михаил Абызов, который на тот момент занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, а сейчас обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве на четыре миллиарда рублей и отмывании 32 миллиардов рублей, полученных от продажи акций принадлежавших ему компаний. С марта 2019 года Абызов находится в СИЗО.



В октябре 2019 года SEC запретила Дурову выпускать критовалюту Gram, которая должна была появиться одновременно с запуском блокчейн-платформы TON. Ведомство утверждает, что Telegram продавал токены как ценные бумаги, не зарегистрированные в соответствии с законодательством США. Защитная позиция Telegram заключается в том, что токены — товар, а не ценная бумага. Судебные слушания продолжаются.







