Telegram придумал, как обойти блокировку SMS в России

На фоне сообщений о противодействии отправке SMS с кодами авторизации в Telegram для российских номеров мессенджер начал внедрять механизм аутентификации через электронную почту. Это можно считать настойчивой рекомендацией привязать email к учётной записи, чтобы не потерять доступ к ней в условиях перебоев с получением SMS.
Данный шаг является ответной мерой на информацию о том, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков от Telegram, чтобы усложнить регистрацию новых аккаунтов и вход в зарегистрированные ранее учётные записи. Ограничения пока не носят тотального характера, но ситуация может измениться в любой момент.
Привязка электронной почты позволяет Telegram предоставить пользователям из России альтернативный способ входа, не зависящий от SMS. После настройки этого метода для авторизации в аккаунте потребуется вводить код не из SMS-сообщения, а из электронной почты. Ещё одним инструментом в арсенале мессенджера стала программа Peer-to-Peer Login, позволяющая получать по SMS коды авторизации, отправленные не подрядчиками Telegram, а другими пользователями. Доступ к этой возможности накануне также предоставлен небольшому числу российских пользователей в обмен на бесплатную премиум-подписку.
Также читайте: «Как сохранить доступ к Telegram, когда SMS от мессенджера блокируют"