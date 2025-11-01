Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Telegram придумал, как обойти блокировку SMS в России

Александр


На фоне сообщений о противодействии отправке SMS с кодами авторизации в Telegram для российских номеров мессенджер начал внедрять механизм аутентификации через электронную почту. Это можно считать настойчивой рекомендацией привязать email к учётной записи, чтобы не потерять доступ к ней в условиях перебоев с получением SMS.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В разделе «Настройки → Конфиденциальность» у владельцев аккаунтов, зарегистрированных на российские телефонные номера, появился пункт «Почта для входа». Рядом с этим пунктом теперь отображается пометка «REQUIRED» («ОБЯЗАТЕЛЬНО»), что указывает на принудительный характер нововведения.

Данный шаг является ответной мерой на информацию о том, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков от Telegram, чтобы усложнить регистрацию новых аккаунтов и вход в зарегистрированные ранее учётные записи. Ограничения пока не носят тотального характера, но ситуация может измениться в любой момент.



Привязка электронной почты позволяет Telegram предоставить пользователям из России альтернативный способ входа, не зависящий от SMS. После настройки этого метода для авторизации в аккаунте потребуется вводить код не из SMS-сообщения, а из электронной почты. Ещё одним инструментом в арсенале мессенджера стала программа Peer-to-Peer Login, позволяющая получать по SMS коды авторизации, отправленные не подрядчиками Telegram, а другими пользователями. Доступ к этой возможности накануне также предоставлен небольшому числу российских пользователей в обмен на бесплатную премиум-подписку.

Также читайте: «Как сохранить доступ к Telegram, когда SMS от мессенджера блокируют"
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Код Дурова
Cсылки по теме:
Telegram и WhatsApp отключились в целом регионе России
Павел Дуров представил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть в экосистеме TON
Блокировка звонков в Telegram вылезла боком пользователям Android

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+32
Феликс
Договорились с Дуровым собрать реестр телефонов и актуальных почт
Сегодня в 15:13
#
YABLOKOFON
+363
YABLOKOFON Феликс
Это на врядли, иначе бы зачем все эти блокировки и замедления
2 часа назад в 15:55
#
kardigan
+4216
kardigan YABLOKOFON
Заставить Дурова быть ещё лояльнее к властям.
час назад в 16:26
#
+39
TheEwb
А раньше разве было не так..?
18 минут назад
#