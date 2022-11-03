Telegram

Telegram продал первый никнейм. Расценки шокируют

Олег

Telegram


Аукцион никнеймов Telegram совершил первую продажу. Об этом пишет Telegram Info.

Напомним, что разработчики Telegram забрали ряд никнеймов, которые долгое время «консервировались» в неактивных каналах и чатах. После этого Павел Дуров анонсировал площадку для продажи никнеймов вида @name. Теперь аукцион запущен официально.

Согласно источнику, первым проданным никнеймом Telegram стал @auto. Он был приобретен в системе блокчейна TON за 900 000 TON. По текущему курсу это составляет примерно 1 400 000 долларов. О покупателе ничего не сообщается.

Ранее мы рассказали, что команда Telegram взялась за подпольный бизнес по продаже нелегальных подписок Premium. Множество пользователей, купивших подписку по дешевке у мошенников, уже получили уведомления о её аннулировании

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Комментарии

XuliGAN
+106
XuliGAN
Мир однозначно давно сошёл с ума!
Сегодня в 12:34
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s_medik
+3121
s_medik
По-любому Автоваз купил)
Сегодня в 12:47
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