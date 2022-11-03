Telegram продал первый никнейм. Расценки шокируют

Аукцион никнеймов Telegram совершил первую продажу. Об этом пишет Telegram Info.
Напомним, что разработчики Telegram забрали ряд никнеймов, которые долгое время «консервировались» в неактивных каналах и чатах. После этого Павел Дуров анонсировал площадку для продажи никнеймов вида @name. Теперь аукцион запущен официально.
Согласно источнику, первым проданным никнеймом Telegram стал @auto. Он был приобретен в системе блокчейна TON за 900 000 TON. По текущему курсу это составляет примерно 1 400 000 долларов. О покупателе ничего не сообщается.
Ранее мы рассказали, что команда Telegram взялась за подпольный бизнес по продаже нелегальных подписок Premium. Множество пользователей, купивших подписку по дешевке у мошенников, уже получили уведомления о её аннулировании.