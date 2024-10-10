Telegram бесит россиян по всей стране

Олег

Telegram


Пользователи популярного мессенджера Telegram жалуются на его нестабильную работу в разных регионах страны. Приложение отказывается подгружать контент и не отправляет сообщение.

Судя по жалобам, проблемы сконцентрированы в центральной западной части России: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Смоленск и так далее. Большинство пользователей отмечает, что после включения сервиса для смены виртуального местоположения работоспособность Telegram восстанавливается. Это может означать, что проблема затрагивает российские сервера мессенджера, либо она кроется в оборудовании отечественных провайдеров.

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Telegram

Telegram

Причины сбоя и сроки устранения официально не сообщаются. 

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