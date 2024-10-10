Telegram бесит россиян по всей стране



Пользователи популярного мессенджера Telegram жалуются на его нестабильную работу в разных регионах страны. Приложение отказывается подгружать контент и не отправляет сообщение.



Судя по жалобам, проблемы сконцентрированы в центральной западной части России: Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Смоленск и так далее. Большинство пользователей отмечает, что после включения сервиса для смены виртуального местоположения работоспособность Telegram восстанавливается. Это может означать, что проблема затрагивает российские сервера мессенджера, либо она кроется в оборудовании отечественных провайдеров.















Причины сбоя и сроки устранения официально не сообщаются. Причины сбоя и сроки устранения официально не сообщаются.