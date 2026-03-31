Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

⚡️ Telegram рассылает очень неожиданные и странные сообщения российским пользователям

Олег


Команда Telegram начала предупреждать о скорой невозможности оплаты подписки Premium. Уведомления приходят пользователям с российскими номерами телефонов. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Информация поступает в виде пуш-уведомлений от официального аккаунта Telegram, а также появляется в виде баннера в «шапке» приложения. Вот содержание оповещения: 

«В ближайшее время оформить ⭐️ Telegram Premium может стать технически невозможно в Вашем регионе». 



Оба оповещения ведут в бота для оплаты подписки Premium и предлагают лишь один вариант — подписка на 2 года за 2990 рублей, с возможностью оплаты российской банковской картой. 

Пока неясно, с чем связаны эти оповещения. Возможно, Telegram решил сыграть на «синдроме упущенной выгоды» и возможном отключении оплаты в App Store, чтобы побудить купить самую дорогую подписку даже тех, кто не собирался этого делать. Также есть предположение, что оплату российскими банковскими картами через бота могут отключить, но никаких подтверждений этому нет. Сам Telegram не поясняет, что он имеет в виду под скорой «технической невозможностью оплаты». 
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4392
kardigan
К херам этот премиум, если всё и так не работает нормально. Пустая трата денег
43 минуты назад
#

Читайте также