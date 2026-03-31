⚡️ Telegram рассылает очень неожиданные и странные сообщения российским пользователям

Команда Telegram начала предупреждать о скорой невозможности оплаты подписки Premium. Уведомления приходят пользователям с российскими номерами телефонов.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«В ближайшее время оформить ⭐️ Telegram Premium может стать технически невозможно в Вашем регионе».

Информация поступает в виде пуш-уведомлений от официального аккаунта Telegram, а также появляется в виде баннера в «шапке» приложения. Вот содержание оповещения:Оба оповещения ведут в бота для оплаты подписки Premium и предлагают лишь один вариант — подписка на 2 года за 2990 рублей, с возможностью оплаты российской банковской картой.Пока неясно, с чем связаны эти оповещения. Возможно, Telegram решил сыграть на «синдроме упущенной выгоды» и возможном отключении оплаты в App Store, чтобы побудить купить самую дорогую подписку даже тех, кто не собирался этого делать. Также есть предположение, что оплату российскими банковскими картами через бота могут отключить, но никаких подтверждений этому нет. Сам Telegram не поясняет, что он имеет в виду под скорой «технической невозможностью оплаты».