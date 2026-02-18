Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, проблемы фиксируются примерно с 15:00 по московскому времени. Основные жалобы связаны с долгой отправкой сообщений и невозможностью отправить или скачать медиафайлы.
Telegram сильно глючит в России
