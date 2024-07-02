Telegram скоро заменит вам браузер. Павел Дуров рассказал о следующем крутом нововведении в мессенджере

Фархад
ТГ

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в своём канале о следующем серьезном улучшении приложения. Возможно, оно скоро перерастёт в полноценный браузер.

На днях вышло обновление Telegram, в котором появилась возможность сворачивать мини-приложения. Теперь Дуров заявил, что скоро можно будет также сворачивать веб-страницы.

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Это очень полезная фича, поскольку сейчас при просмотре веб-страницы в Telegram нельзя быстро переключиться, ответить на сообщение и вернуться назад. Пользователям приходится закрывать страницу. Поэтому ждём следующую версию Telegram с нетерпением.
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Источник:
Дуров
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Комментарии

Dmitriy
+1011
Dmitriy
А там скоро и до полноценной OS дорастет...
час назад в 21:55
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Дмитрий Могучев
+385
Дмитрий Могучев
Очень интересно как будет реализованно.
45 минут назад
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