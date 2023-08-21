Telegram сломался — лежит и не работает





В работе Telegram возник сбой: невозможно отправлять и получать сообщения и файлы. В случае с веб-версией при перезагрузке страницы пользователя выбрасывает из аккаунта, можно войти снова, но загружаются не все чаты.



Судя по информации из «Детектора сбоев», проблема носит массовый характер. Сайт istheservicedown.in показывает, что она наблюдается не только в России, но и в других странах мира. Это значит, что скорее всего Telegram не блокируется в РФ.

