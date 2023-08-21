Telegram сломался — лежит и не работает

Александр



В работе Telegram возник сбой: невозможно отправлять и получать сообщения и файлы. В случае с веб-версией при перезагрузке страницы пользователя выбрасывает из аккаунта, можно войти снова, но загружаются не все чаты.

Судя по информации из «Детектора сбоев», проблема носит массовый характер. Сайт istheservicedown.in показывает, что она наблюдается не только в России, но и в других странах мира. Это значит, что скорее всего Telegram не блокируется в РФ.

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Комментарии

+575
franzisonfire
О май гадабл!!!!!
Вчера в 20:50
#
Mers
+4573
Mers
Х/з, у меня работает.
2 часа назад в 21:17
#
iProJora
+254
iProJora
Усё работает, шеф
2 часа назад в 21:38
#
+4286
Gabriel
Прилёг отдохнуть)
2 часа назад в 21:51
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+27
b0rman
Работает 👍
час назад в 22:11
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Вася Вотафаков
+5517
Вася Вотафаков
Приуныл 😁 с днём офицера всех причастных 🫡
час назад в 22:43
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