Telegram снова сломался в России

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, проблемы фиксируются примерно с 15:00 по московскому времени. Основные жалобы связаны с долгой отправкой сообщений и невозможностью отправить или скачать медиафайлы.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides