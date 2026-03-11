Top.Mail.Ru

Telegram снова сломался в России

Александр


Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, проблемы фиксируются примерно с 15:00 по московскому времени. Основные жалобы связаны с долгой отправкой сообщений и невозможностью отправить или скачать медиафайлы.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. О перебоях также сообщают пользователи из Смоленской области и Краснодарского края.

Ранее российские власти заявляли о постепенном замедлении работы мессенджера. Основанием для таких мер называется невыполнение требований законодательства о хранении и передаче данных. В частности, Telegram не предоставляет правоохранительным органам достаточный объём информации о пользователях, в том числе их переписку. Минцифры и Роскомнадзор ждут, что руководство Telegram начнёт соблюдать российские законы, но пока не анонсировали полную блокировку сервиса в случае неповиновения.
Комментарии