Telegram создаст полноценную замену YouTube

Разработчики Telegram объявили о проведении конкурса. Участникам предлагается создать для iOS-версии Telegram плеер, который может воспроизводить как видео, так и аудио.
Требования и пожелания к плееру:
— Необходимо обеспечить поддержку HLS-стриминга с адаптивной настройкой качества в зависимости от скорости интернета
— Он должен заменить собой AVPlayer, который в настоящее время используется в приложении
— Должна обеспечиваться совместимость с разными устройствами, работающими на iOS 12 — iOS 18
— Плеер не должен вызывать нестабильную работу Telegram
— Нельзя использовать для воспроизведения браузер, но можно применить гибридное решение, предусматривающее получение медиаданных с помощью JavaScript и рендеринг с помощью нативного кода
Заявки принимаются вплоть до 25 октября включительно, итоги конкурса будут подведены в ноябре 2024 года. Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов, победителям предоставят возможность дальнейшего сотрудничества с командой Telegram.
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