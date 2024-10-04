Telegram создаст полноценную замену YouTube

Александр



Разработчики Telegram объявили о проведении конкурса. Участникам предлагается создать для iOS-версии Telegram плеер, который может воспроизводить как видео, так и аудио.

Требования и пожелания к плееру:

 — Необходимо обеспечить поддержку HLS-стриминга с адаптивной настройкой качества в зависимости от скорости интернета
 — Он должен заменить собой AVPlayer, который в настоящее время используется в приложении
 — Должна обеспечиваться совместимость с разными устройствами, работающими на iOS 12 — iOS 18
 — Плеер не должен вызывать нестабильную работу Telegram
 — Нельзя использовать для воспроизведения браузер, но можно применить гибридное решение, предусматривающее получение медиаданных с помощью JavaScript и рендеринг с помощью нативного кода

Заявки принимаются вплоть до 25 октября включительно, итоги конкурса будут подведены в ноябре 2024 года. Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов, победителям предоставят возможность дальнейшего сотрудничества с командой Telegram.

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Комментарии

+139
Nikodimus73
На счёт ПОЛНОЦЕННОЙ, вы батенька загнули!)))
час назад в 15:39
#
+4786
Carter_Mayers
У Дурова, вполне может получиться, пусть даже и не такой глобальный. В отличии от Мыла, Газпрома и Ростелекома он не бездарь и не дурак. Руки у него из нужного места растут и Телега это доказала, да и VK при нём, был весьма не плох
час назад в 15:51
#
Tigrolik
+750
Tigrolik AID_001936.b4d30bc099284271849ec06b944363c4.1401
Так там же не только 50к зелени. А еще дальнейшее сотрудничество, которое в перспективе и принесет хороший доход.
44 минуты назад
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