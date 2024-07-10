Telegram стал опасен для владельцев Android. Один тап и все данные слиты

Артем
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Способ взлома распространяется через фейковое видео. Пользователь вообще не поймет в чем подвох.

Пользователь X наглядно показал, как мошенники через «дыру» мессенджера Telegram загружают вирусы на Android-смартфоны. Жертва получает вредоносное ПО, замаскированное под видео. При попытке открыть его, система сообщает, что встроенный плеер с ним не справляется и предлагает открыть ролик через сторонний. Стоит тапнуть на «соглашаюсь» и смартфон начинает загрузку вирусов в память устройства.



Судя по ролику, хакер моментально получает полный доступ ко внутренним файлам и возможностям смартфона. Избежать этого можно одним способом — не обращать внимания на незнакомые сообщения.

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Источник:
X
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Комментарии

+479
tomtom
Всегда было и будет правило — не клацать куда попало и будет счастье;)
Сегодня в 16:50
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+30
tree tomtom
А вдруг там что-то интересное)
Сегодня в 17:20
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