Telegram стал опасен для владельцев Android. Один тап и все данные слиты

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Способ взлома распространяется через фейковое видео. Пользователь вообще не поймет в чем подвох.Пользователь X наглядно показал, как мошенники через «дыру» мессенджера Telegram загружают вирусы на Android-смартфоны. Жертва получает вредоносное ПО, замаскированное под видео. При попытке открыть его, система сообщает, что встроенный плеер с ним не справляется и предлагает открыть ролик через сторонний. Стоит тапнуть на «соглашаюсь» и смартфон начинает загрузку вирусов в память устройства.Судя по ролику, хакер моментально получает полный доступ ко внутренним файлам и возможностям смартфона. Избежать этого можно одним способом — не обращать внимания на незнакомые сообщения.