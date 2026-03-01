Крупный апдейт Telegram: стикеры из фото одним касанием, запрет пересылки сообщений и многое другое





Команда Telegram представила масштабное мартовское обновление , которое добавляет множество новых функций для пользователей и разработчиков. Главными нововведениями в Telegram версии 12.5 для Android и iOS стали теги для участников групповых чатов, возможность запретить копирование контента в личных диалогах и упрощенное создание стикеров из фотографий.

В групповых чатах теперь можно добавлять теги рядом с именем участника — например, указывать должность, роль в команде или интересы. Администраторы могут настроить, кто имеет право добавлять такие пометки: оставить эту функцию только за собой или разрешить участникам самостоятельно выбирать тег. Теги администраторов всегда выделены цветом, чтобы их роль в группе была понятна сразу, независимо от текста в теге.Пользователи с подпиской Premium получили возможность запрещать пересылку их сообщений из личных чатов. После включения этой опции собеседники не смогут копировать и пересылать сообщения, а также делать снимки экрана и сохранять медиафайлы из диалога. Чтобы активировать защиту, нужно открыть профиль, нажать на кнопку меню и выбрать «Запретить копирование».Работа с медиафайлами стала более гибкой: теперь при выборе GIF-анимации из панели можно сразу добавить к ней подпись и отправить всё одним сообщением. Кроме того, GIF и стикеры из панели можно изменять во встроенном фоторедакторе — добавлять текст, рисунки и эмодзи, а также обрезать и укорачивать анимации. Чтобы изменить GIF или стикер, нужно нажать и удерживать его в панели, а затем выбрать «Изменить».Разработчики также добавили возможность мгновенного создания стикеров из фотографий. Просматривая изображения в галерее, пользователи могут превратить их в стикеры всего одним касанием. Перед отправкой стикеры можно редактировать: вырезать объекты, добавлять текст или эмодзи. Готовый стикер можно сохранить в раздел «Избранные» в панели стикеров или сразу добавить его в набор.Для разработчиков и владельцев сайтов появилась важная функция — авторизация через Telegram. Теперь с помощью аккаунта в мессенджере можно быстро зарегистрироваться или войти на сайт или в приложение без заполнения форм и создания паролей. Пользователь может поделиться с сервисом своим номером телефона и разрешить отправлять уведомления прямо в Telegram. Для интеграции функции подготовлено подробное руководство для разработчиков.В обновлении также появились улучшения для опросов и форматирования сообщений. В публичных опросах теперь отображается время голосования каждого участника, чтобы можно было увидеть, когда отдан тот или иной голос. Для сообщений доступна новая опция форматирования — «Дата», которая позволяет указать определённые дату и время. При нажатии на выделенный текст получатели могут добавить событие в свой календарь или мгновенно задать напоминание с учётом их часового пояса.Для ботов стала доступна функция постепенного вывода ответа по мере генерации, что делает взаимодействие с ИИ-ботами визуально приятным. Пользователи могут включать эту опцию для любого бота, чтобы текст появлялся плавно, а не целиком.