Telegram-тапалка DOGS провела листинг на крупнейших биржах. Токены уже можно продавать



Проект DOGS начал торговлю своими токенами, которые раздавал пользователям одноименной телеграм-игры. Теперь криптовалюту можно купить и продать.



DOGS стал второй игрой-тапалкой после Notcoin, которая дошла до листинга и дала полноценно заработать своим пользователям. Напомним, что проект начислял внутриигровые токены за возраст Telegram-аккаунта, наличие подписки Premium, выполнение простых разовых заданий, а также приглашение друзей. С момента запуска игры до выхода на биржи прошло всего несколько недель.







Сейчас DOGS можно продать на Binance, Bybit, OKX и нескольких мелких биржах — на момент публикации новости цена токена составляет около $0,00124. Пользователям, которые настроили вывод крипты не на биржу, а в кошелек Telegram, придется немного подождать; прямо сейчас кошелек не позволяет вывести токены, а любые другие операции с DOGS очень сильно тормозят.



Напомним, что в Telegram существуют и другие тапалки, которые потенциально могут дойти до листинга в текущем году. Например, Сейчас DOGS можно продать на Binance, Bybit, OKX и нескольких мелких биржах — на момент публикации новости цена токена составляет около $0,00124. Пользователям, которые настроили вывод крипты не на биржу, а в кошелек Telegram, придется немного подождать; прямо сейчас кошелек не позволяет вывести токены, а любые другие операции с DOGS очень сильно тормозят.Напомним, что в Telegram существуют и другие тапалки, которые потенциально могут дойти до листинга в текущем году. Например, TapSwap обещает открыть торги до конца сентября 2024, а вот нашумевший Hamster Combat, похоже, завяз во внутренних несогласиях. Вот здесь мы рассказывали о самых популярных, а вот тут обозревали топ из магазина мини-приложений Telegram.