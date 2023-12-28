Telegram тупит и глючит по всей стране



Пользователи Telegram жалуются на нестабильную работу мессенджера в разных концах России. Сообщения появляются в соцсетях и в Telegram-каналах.



Судя по жалобам, пользователи Telegram не могут отправлять сообщения, загружать медиа, а в некоторых случаях даже прочитать то, что им отправили. Мессенджер вечно крутит колесико «соединения» и «обновления», но никак не может установить стабильный коннект с сервером.







В некоторых случаях глюки появляются лишь на настольной версии Telegram, при этом приложение на смартфоне работает корректно. Причины сбоев пока неизвестны.