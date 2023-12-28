Telegram тупит и глючит по всей стране

Олег

Telegram


Пользователи Telegram жалуются на нестабильную работу мессенджера в разных концах России. Сообщения появляются в соцсетях и в Telegram-каналах.

Судя по жалобам, пользователи Telegram не могут отправлять сообщения, загружать медиа, а в некоторых случаях даже прочитать то, что им отправили. Мессенджер вечно крутит колесико «соединения» и «обновления», но никак не может установить стабильный коннект с сервером.

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В некоторых случаях глюки появляются лишь на настольной версии Telegram, при этом приложение на смартфоне работает корректно. Причины сбоев пока неизвестны. 

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Комментарии

Esthet
+1789
Esthet
Все работает)
Вчера в 21:04
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Archie Chik
+82
Archie Chik
Работает раб
Вчера в 22:20
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