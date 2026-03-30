Telegram учел российские реалии и готовит кое-что новое

Команда разработчиков Telegram готовится внедрить в официальное приложение мессенджера важное предупреждение. Об этом пишет TG Info.

Согласно источнику, в коде грядущего обновления Telegram обнаружены новые строки, отвечающие за предупреждение об использовании неоригинального клиента. Судя по всему, вскоре оно будет внедрено и начнет отображаться, если ваш собеседник использует не официальное приложение, а модификацию.Источник предполагает, что нововведение является реакцией Telegram на распространение сторонних модов мессенджера, обещающих стабильную работу на территории РФ без прокси и обходов. На самом деле некоторые из таких приложений пропускают трафик через российские сервера, где он потенциально может быть скомпрометирован. После выхода обновления пользователи официальных приложений смогут видеть, если кто-то в чатах установил сторонний мод, и предпринять необходимые действия.