Telegram учел российские реалии и готовит кое-что новое

Олег


Команда разработчиков Telegram готовится внедрить в официальное приложение мессенджера важное предупреждение. Об этом пишет TG Info. 

Согласно источнику, в коде грядущего обновления Telegram обнаружены новые строки, отвечающие за предупреждение об использовании неоригинального клиента. Судя по всему, вскоре оно будет внедрено и начнет отображаться, если ваш собеседник использует не официальное приложение, а модификацию. 

Источник предполагает, что нововведение является реакцией Telegram на распространение сторонних модов мессенджера, обещающих стабильную работу на территории РФ без прокси и обходов. На самом деле некоторые из таких приложений пропускают трафик через российские сервера, где он потенциально может быть скомпрометирован. После выхода обновления пользователи официальных приложений смогут видеть, если кто-то в чатах установил сторонний мод, и предпринять необходимые действия. 
Источник:
TG Info
Комментарии

John Doe
Комментарии загружаются, а сами статьи нет ("Нет сигнала"). Это особенность новой версии приложения?
Сегодня в 11:37
YABLOKOFON
Заметил что стара версия стала лучше работать 😂 да и старые функции заработали ))
Сегодня в 16:20
John Doe
Я имею в виду приложение iGuides. У меня ни одна статья не открывается.
2 часа назад в 20:43
kardigan
kardigan
Телега без впн и маршрутизатора уже не пашет у большинства, так, что этого не достаточно.
Сегодня в 12:38
