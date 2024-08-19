Telegram умирает в России, а во всем мире — нет. Что происходит?

Олег

Telegram


Пользователи Telegram в России пожаловались на массовые проблемы в работе мессенджера. Чаты и каналы не прогружались, отправка сообщений либо совершалась очень долго, либо вообще не проходила.

Судя по графикам нескольких аналитических сервисов, пик сбоев пришелся на раннее утро 19 августа, частично он продолжается до сих пор. Больше всего его почувствовали жители Москвы и Московской области, но не только они: зацепило Санкт-Петербург, Ярославль и другие регионы.

Telegram

СМИ и блогеры отмечают, что сбой затронул исключительно жителей РФ, при этом во всех остальных странах никаких проблем не наблюдается. На основании этого некоторые делают предположения, что власти страны готовят новую блокировку Telegram. Официальных комментариев или заявлений со стороны РКН не поступало. 

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iGuides в Telegram — t.me/iguides
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Комментарии

Esthet
+1878
Esthet
Не заметил, все работает 🤷🏻
45 минут назад
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tellurian
+1657
tellurian
Ночью ркн балуется или тренируется.
32 минуты назад
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