Telegram упал по всему миру

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. На это обратил внимание РБК.Согласно источнику, жалобы начали поступать после 18:00 МСК. Чаще всего пользователи испытывают проблемы с подключением, некоторые не могут войти в приложение и авторизоваться в ряде стран. Более всего тормозит приложение Telegram для компьютера. При этом немалое число пользователей не почувствовали никаких сбоев.Сам Telegram не комментировал ситуацию.