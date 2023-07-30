Telegram упал по всему миру

Олег
Telegram

Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. На это обратил внимание РБК. 

Согласно источнику, жалобы начали поступать после 18:00 МСК. Чаще всего пользователи испытывают проблемы с подключением, некоторые не могут войти в приложение и авторизоваться в ряде стран. Более всего тормозит приложение Telegram для компьютера. При этом немалое число пользователей не почувствовали никаких сбоев. 

Сам Telegram не комментировал ситуацию. 

Telegram
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Источник:
РБК
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