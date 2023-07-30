Telegram упал по всему миру
Олег Воронин —
Пользователи Telegram сообщают о сбое в работе мессенджера. На это обратил внимание РБК.
Согласно источнику, жалобы начали поступать после 18:00 МСК. Чаще всего пользователи испытывают проблемы с подключением, некоторые не могут войти в приложение и авторизоваться в ряде стран. Более всего тормозит приложение Telegram для компьютера. При этом немалое число пользователей не почувствовали никаких сбоев.
Сам Telegram не комментировал ситуацию.
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