Telegram устранил опасную уязвимость. Обновитесь немедлнно

Артем
ерыкеоыкео.png

Уязвимость EvilVideo опасна для пользователей Android. Она позволяла злоумышленникам отправлять вредоносные APK-файлы под видом видеороликов. 

Вирус маскировали под видеофайлы и рассылали пользователям мессенджера. При попытке воспроизведения Telegram выдавал ошибку и предлагал запустить ролик через внешний плеер. Жертвы нажимали «Открыть» и вредоносный софт заражал память смартфона.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Проблему нашли эксперты по кибербезопасности ESET в версиях Telegram до 10.14.4. Его опасность подтвердили и передали информацию создателям мессенджера.

11 июля Telegram выпустил обновление 10.14.5, которое устранило брешь в системе. Теперь мессенджер корректно отображает APK-файлы и пользователь сразу увидит, что вместо ролика в сообщении спрятан установочный пакет.
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Bleepeng computer
Cсылки по теме:
Аудитория Telegram достигла рекордного числа
WhatsApp начал внедрять долгожданную опцию, подсмотренную у Telegram
«Авито» удалили из App Store. Как вернуть приложение на свой iPhone

Рекомендации

Рекомендации

На доисторические смартфоны Galaxy выходит One UI 6.1 с главной фичей Samsung 2024 года
Gmail получил опцию, которую вы точно захотите попробовать
Новый закон увеличивает лимиты СБП в 300 раз, но с одним условием
МТС повышает мобильные тарифы и хитро скрывает новые условия. Как их узнать?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Lord
+628
Lord
Телега прям — дал, дал, ушел. Быстро фиксит уязвимости.
Сегодня в 12:04
#