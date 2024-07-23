Telegram устранил опасную уязвимость. Обновитесь немедлнно

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Уязвимость EvilVideo опасна для пользователей Android. Она позволяла злоумышленникам отправлять вредоносные APK-файлы под видом видеороликов.Вирус маскировали под видеофайлы и рассылали пользователям мессенджера. При попытке воспроизведения Telegram выдавал ошибку и предлагал запустить ролик через внешний плеер. Жертвы нажимали «Открыть» и вредоносный софт заражал память смартфона.Проблему нашли эксперты по кибербезопасности ESET в версиях Telegram до 10.14.4. Его опасность подтвердили и передали информацию создателям мессенджера.11 июля Telegram выпустил обновление 10.14.5, которое устранило брешь в системе. Теперь мессенджер корректно отображает APK-файлы и пользователь сразу увидит, что вместо ролика в сообщении спрятан установочный пакет.