Telegram в России снова сбоит

Олег

Telegram


Пользователи Telegram из некоторых регионов страны продолжают жаловаться на недоступность и нестабильную работу мессенджера. Проблемы с коннектом возникали в разных частях России несколько раз за месяц.

Согласно TG Info, жители Волгоградской области всю пятницу испытывают трудности при использовании Telegram. В частности, они не могут отправлять и принимать сообщения, загружать и просматривать видео и фото, также не прогружаются публичные чаты и каналы.

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Всё это можно списать на DDoS-атаку, о которой ранее сообщал Роскомнадзор, однако есть одна особенность: при включении инструментов для смены виртуального местоположения проблемы в работе Telegram пропадали. 

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Источник:
TG Info
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