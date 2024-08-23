Telegram в России снова сбоит



Пользователи Telegram из некоторых регионов страны продолжают жаловаться на недоступность и нестабильную работу мессенджера. Проблемы с коннектом



Согласно TG Info, жители Волгоградской области всю пятницу испытывают трудности при использовании Telegram. В частности, они не могут отправлять и принимать сообщения, загружать и просматривать видео и фото, также не прогружаются публичные чаты и каналы.



Пользователи Telegram из некоторых регионов страны продолжают жаловаться на недоступность и нестабильную работу мессенджера. Проблемы с коннектом возникали в разных частях России несколько раз за месяц.Согласно TG Info, жители Волгоградской области всю пятницу испытывают трудности при использовании Telegram. В частности, они не могут отправлять и принимать сообщения, загружать и просматривать видео и фото, также не прогружаются публичные чаты и каналы.



Всё это можно списать на DDoS-атаку, о которой ранее сообщал Роскомнадзор, однако есть одна особенность: при включении инструментов для смены виртуального местоположения проблемы в работе Telegram пропадали.