Telegram Обновления

Telegram внедряет новую классную возможность для общения

Олег

Telegram


Популярный мессенджер Telegram скоро позволит по-новому использовать эмодзи. Об этом сообщает Rozetked.

Согласно источнику, Telegram собирается разрешить отправлять анимированные эмодзи внутри сообщений. До сих пор эмодзи вместе с текстом были статичными, а анимация работала лишь при отправке одного эмодзи. Но сейчас разработчики обнаружили новую функциональность в свежей бета-версии Telegram.

Сборка Telegram 8.9.0 Beta для Android порадовала новой функцией, которую уже можно попробовать. Бета-тестер может отправить группу эмодзи, или же эмодзи с текстом в одном сообщении, и во всех случаях «смайлики» будут двигаться, как если бы они отправлялись по одному. Это очень забавно выглядит и, несомненно, разнообразит ваше общение с родными и друзьями.

Бета-версию Telegram 8.9.0 можно скачать по ссылке и установить на Android-устройство. Не забывайте, что тестовые сборки могут работать нестабильно.

Ранее мы рассказали, как легко и быстро находить новые стикеры в Telegram. Кроме того, стало известно, что в Premium-подписке может появиться кнопка запрета приема голосовых сообщений. 

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Источник:
Rozetked.me
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Комментарии

naxal90
+38
naxal90
С пометкой только телеграмм премиум 😂
час назад в 11:59
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–12
oskar
Прям «очень» нужная функция, без неё просто никуда.
34 минуты назад
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