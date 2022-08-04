Telegram внедряет новую классную возможность для общения

Популярный мессенджер Telegram скоро позволит по-новому использовать эмодзи. Об этом сообщает Rozetked.
Согласно источнику, Telegram собирается разрешить отправлять анимированные эмодзи внутри сообщений. До сих пор эмодзи вместе с текстом были статичными, а анимация работала лишь при отправке одного эмодзи. Но сейчас разработчики обнаружили новую функциональность в свежей бета-версии Telegram.
Сборка Telegram 8.9.0 Beta для Android порадовала новой функцией, которую уже можно попробовать. Бета-тестер может отправить группу эмодзи, или же эмодзи с текстом в одном сообщении, и во всех случаях «смайлики» будут двигаться, как если бы они отправлялись по одному. Это очень забавно выглядит и, несомненно, разнообразит ваше общение с родными и друзьями.
Бета-версию Telegram 8.9.0 можно скачать по ссылке и установить на Android-устройство. Не забывайте, что тестовые сборки могут работать нестабильно.
Ранее мы рассказали, как легко и быстро находить новые стикеры в Telegram. Кроме того, стало известно, что в Premium-подписке может появиться кнопка запрета приема голосовых сообщений.