Telegram впервые прокомментировал задержание Павла Дурова

Команда Telegram опубликовала первый пост с момента ареста основателя мессенджера в аэропорту Франции.В публикации говорится, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая «Закон о цифровых услугах», а модерация контента соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.Также команда заявила, что генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Самый мощный панч — «это абсолютный абсурд утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой».Ещё в мессенджере отметили, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации, не ограничивающий свободу слова.Видимо, французские власти решили отдохнуть в эти выходные, поэтому прокуратура страны даст официальный комментарий по задержанию Дурова только в понедельник.