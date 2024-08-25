Telegram впервые прокомментировал задержание Павла Дурова

Павла Дурова арестовали во Франции. Он обвиняется в сокрытии информации о продаже большого количества оружия и военной техники. А знаете где ещё много военной техники? Конечно же, в War Thunder. War Thunder — это компьютерная многопользовательская онлайн-игра с элементами симулятора, посвящённая боевой авиации, бронетехнике и флоту довоенного периода. Вам предстоит принять участие в боях на всех главных театрах военных действий, сражаясь с реальными игроками по всему миру. В War Thunder вы можете опробовать сотни реально существовавших моделей самолетов и наземной техники, и развивать навыки ваших экипажей в промежутках между сражениями.
Вчера в 23:45
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