Telegram впервые прокомментировал задержание Павла Дурова

Фархад
Le gendarme et Du'Rove

Команда Telegram опубликовала первый пост с момента ареста основателя мессенджера в аэропорту Франции.

В публикации говорится, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая «Закон о цифровых услугах», а модерация контента соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

Также команда заявила, что генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Самый мощный панч — «это абсолютный абсурд утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой».

Ещё в мессенджере отметили, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации, не ограничивающий свободу слова.

Видимо, французские власти решили отдохнуть в эти выходные, поэтому прокуратура страны даст официальный комментарий по задержанию Дурова только в понедельник.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

Mers
+5262
Mers
Павла Дурова арестовали во Франции. Он обвиняется в сокрытии информации о продаже большого количества оружия и военной техники. А знаете где ещё много военной техники? Конечно же, в War Thunder. War Thunder — это компьютерная многопользовательская онлайн-игра с элементами симулятора, посвящённая боевой авиации, бронетехнике и флоту довоенного периода. Вам предстоит принять участие в боях на всех главных театрах военных действий, сражаясь с реальными игроками по всему миру. В War Thunder вы можете опробовать сотни реально существовавших моделей самолетов и наземной техники, и развивать навыки ваших экипажей в промежутках между сражениями.
Вчера в 23:45
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