Telegram — всё! WhatsApp скоро запустит регистрацию привычных пользовательских имён







С момента появления мессенджер С момента появления мессенджер WhatsApp требовал номера телефона для регистрации и использования в качестве идентификатора. Но уже скоро в нём появятся привычные юзернеймы, которые уже много лет присутствуют в Telegram и других платформах для общения.

В новой бета-версии приложения WhatsApp для Android меню настроек позволяет зарезервировать имя пользователя до введения полноценной системы юзернеймов. Это означает, что обычные пользователи вскоре смогут зарегистрироваться и зарезервировать имя пользователя по своему выбору до официального запуска системы. Получается, что WhatsApp обеспечивает максимальную справедливость в новой системе имён пользователей, без какой-либо системы монетизации и продаж.Конечно же, в системе действуют некоторые правила. Имя пользователя не может начинаться с www. Оно должно содержать хотя бы одну букву, и допускаются только строчные буквы, цифры, точки и символы подчёркивания.К сожалению, WhatsApp не раскрывает официальных сроков запуска. Вероятно, это произойдёт уже до конца 2025 года.