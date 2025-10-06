Telegram — всё! WhatsApp скоро запустит регистрацию привычных пользовательских имён

С момента появления мессенджер WhatsApp требовал номера телефона для регистрации и использования в качестве идентификатора. Но уже скоро в нём появятся привычные юзернеймы, которые уже много лет присутствуют в Telegram и других платформах для общения.
Конечно же, в системе действуют некоторые правила. Имя пользователя не может начинаться с www. Оно должно содержать хотя бы одну букву, и допускаются только строчные буквы, цифры, точки и символы подчёркивания.
К сожалению, WhatsApp не раскрывает официальных сроков запуска. Вероятно, это произойдёт уже до конца 2025 года.