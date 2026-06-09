Telegram вышел на Apple Watch. Как его скачать?

Откройте приложение Watch на iPhone;

Зайдите во вкладку «Приложения» в самом низу;

Найдите Telegram и нажмите «Установить»;

Дождитесь окончания загрузки;

Готово!

Абсолютно внезапно команда разарботчиков Telegram решила порадовать владельцев Apple Watch возвращением «часовой версии» мессенджера. Рассказываем, как её скачать.Напомним, ранее Telegram был доступен на смарт-часах Apple, но в 2022 году его удалили так как разработчики перестали развивать утилиту. И вот в июне 2026 мы получили реинкарнацию. Для начала обновите основную версию Telegram на iPhone, а затем выполните следующее:Второй вариант — зайдите с Apple Watch в App Store, найдите в поиске Telegram и загрузите его.После первого включения вам понадобиться отсканировать QR-код с часов на iPhone для авторизации. Для этого откройте Telegram на iPhone, перейдите в «Настройки» > «Устройства» и выберите «Добавить устройство».Теперь вы можете читать iGuides в Telegram со своих часов, а также переписываться, отправлять стикеры и многое другое. Звонки и просмотр профиля пока не доступны.