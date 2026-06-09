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Telegram вышел на Apple Watch. Как его скачать?

Фархад


Абсолютно внезапно команда разарботчиков Telegram решила порадовать владельцев Apple Watch возвращением «часовой версии» мессенджера. Рассказываем, как её скачать.

Напомним, ранее Telegram был доступен на смарт-часах Apple, но в 2022 году его удалили так как разработчики перестали развивать утилиту. И вот в июне 2026 мы получили реинкарнацию. Для начала обновите основную версию Telegram на iPhone, а затем выполните следующее:

  • Откройте приложение Watch на iPhone;
  • Зайдите во вкладку «Приложения» в самом низу;

  • Найдите Telegram и нажмите «Установить»;
  • Дождитесь окончания загрузки;
  • Готово!



Второй вариант — зайдите с Apple Watch в App Store, найдите в поиске Telegram и загрузите его.

После первого включения вам понадобиться отсканировать QR-код с часов на iPhone для авторизации. Для этого откройте Telegram на iPhone, перейдите в «Настройки» > «Устройства» и выберите «Добавить устройство».



Теперь вы можете читать iGuides в Telegram со своих часов, а также переписываться, отправлять стикеры и многое другое. Звонки и просмотр профиля пока не доступны.
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Комментарии (2)

kardigan
+4471
kardigan
Что за маразм вычитывать сообщения на часах, тем более, если телефон всегда рядом?) только вот не нужно говорить, что мало ли-в туалет то можно сходить без него.. хотя нет, куда 99% процентов скорее забудут заменить бумагу , чем телефон.
Сегодня в 15:08
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Mers
+5450
Mers
Требует 26, я мимо:(
13 минут назад
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