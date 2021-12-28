Представители Telegram прокомментировали недавние обвинения в адрес мессенджера. Об этом сообщает российский ресурс iXBT.
Ранее мы рассказали о том, что глава безопасного мессенджера Signal обвинил Telegram в безответственном отношении к личным данным и перепискам своих пользователей. Он сказал, что все переписки «телеги» хранятся у нее на серверах в открытом виде, чуть ли не в текстовых файлах. Многие мировые и российские СМИ опубликовали эту новость, в том числе и iXBT.
После публикации Telegram дал комментарий нашему изданию — он добавлен в исходную новость. Источник рассказал, что после их публикации к ним в редакцию тоже обратились представители Telegram. Они прокомментировали обвинения довольно лаконично и сообщили следующее:
«В статье содержится утверждение, что Telegram хранит пользовательские данные в виде обычного текста. Это неправда. Всё, что хранится в облаке Telegram, надёжно зашифровано».
К слову, на сайте поддержки Telegram в разделе FAQ можно подробно прочесть о том, как хранятся и защищаются наши переписки в мессенджере. Согласно официальным данным, обычные чаты шифруются собственным методом Павла Дурова, после чего сами чаты и ключи от них разбиваются на несколько частей и рассылаются на разные сервера в разных странах. Что касается «секретных чатов», то в них применяется классическое сквозное шифрование p2p — переписка хранится только на устройствах собеседников, а сервер выступает только в роли передатчика.
Ранее мы рассказали об эксперименте — российские СМИ решили выяснить, возможно ли узнать о человеке всё при помощи баз данных мобильных операторов. Спойлер: возможно, и довольно дешево.
Ранее мы рассказали об эксперименте — российские СМИ решили выяснить, возможно ли узнать о человеке всё при помощи баз данных мобильных операторов. Спойлер: возможно, и довольно дешево.
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