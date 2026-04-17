Telegram заработал в РФ, как раньше — но на избранных смартфонах

Пользователи Telegram в России сообщают о нормализации его работы. Однако случилась она не у всех, сообщает «Код».
Работоспособность мессенджера восстановилась лишь у пользователей Android, которые установили самое свежее обновление Telegram либо используют последние бета-версии. После апдейта пользователи несколько раз перезапускают приложение, а далее в списке подключенных устройств отображается другая страна, даже если не включены инструменты смены IP. При этом у нашего главреда Георгия Лямина страна не изменилась, но соединение заработало.
В результате чаты начинают загружаться, как раньше, во многих случаях без проблем работает загрузка медиафайлов. При этом с iOS, iPadOS или ПК ничего не изменилось — мессенджер остается недоступным. Также источник пишет, что нововведения могут не работать без Telegram Premium. Всё это может указывать на изменения со стороны команды мессенджера; вероятно, Дуров выполняет свое обещание о «цифровом сопротивлении».