Телемост от Яндекс 360 запустил новые возможности для всех пользователей

Артем
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Яндекс 360 перезапустил Телемост — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало еще лучше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло более чем в 10 раз. 

Это стало возможным благодаря переходу с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами Яндекс 360 и Yandex Infrastructure. Появилась возможность демонстрации экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Кроме того, в сервисе теперь есть индикация говорящих участников и можно параллельно с просмотром экрана выступающего видеть его самого. Также улучшилось и качество подавления посторонних звуков.

Одно из самых важных обновлений — увеличение количества участников на встречах. Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников. Возможность доступна для пользователей Телемоста в тарифах Яндекс 360 для бизнеса.

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В сентябре в Телемосте появится возможность проводить встречи до 1000 человек. Прямые трансляции по-прежнему можно проводить на широкую аудиторию — до 10 тыс человек.

Телемост уже объединяет все самые необходимые функции для организации качественных видеовстреч: чат для участников встречи, возможность для администраторов управлять камерами и микрофонами собеседников, модерацию, возможность записывать встречи и сохранять файл, интеграцию с календарем и другие. В планах Яндекс 360 — более гибкие настройки встречи (комнаты ожидания, новые функции для организаторов и соорганизаторов), возможность подключаться к встречам по протоколу SIP (Session Initiation Protocol) и другие.
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Комментарии

Dmitriy
+1080
Dmitriy
Хах!!! Недавно был конфколл с поддеркой яндекса, ну рабочие вопросы. Чуваки из яндекса проводили его в зуме! Телемост говорите?
Сегодня в 10:33
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