Телескоп Джейс Уэбб сфотографировал потрясающий процесс рождения звезды

В сети появились эффектные снимки формирования новой звезды, которые сделал космический телескоп Джеймс Уэбб.



Согласно Digital Trends, фото были получены с двух разных камер телескопа. Первый снимок сделан на более старый инфракрасный датчик NIRCam, а второй — на камеру поновее под названием MIRI.









Фото: NASA





Фото: NASA



Оба снимка демонстрируют процесс формирования звезды: полициклические ароматические углеводороды, которые ученые называют «нитями», а вокруг них « горячий газ и пыль. В самом центре находится протозвезда, активно поглощающая всё это для собственного роста.



Старая и новая камеры дополнили друг друга, захватив изображения в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Цель этих датчиков — обеспечить видимость сквозь пылевые облака, которые закрывают телескопу обзор в видимом диапазоне света. Оба снимка демонстрируют процесс формирования звезды: полициклические ароматические углеводороды, которые ученые называют «нитями», а вокруг них « горячий газ и пыль. В самом центре находится протозвезда, активно поглощающая всё это для собственного роста.Старая и новая камеры дополнили друг друга, захватив изображения в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Цель этих датчиков — обеспечить видимость сквозь пылевые облака, которые закрывают телескопу обзор в видимом диапазоне света.