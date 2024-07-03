Телескоп Джейс Уэбб сфотографировал потрясающий процесс рождения звезды

Олег

В сети появились эффектные снимки формирования новой звезды, которые сделал космический телескоп Джеймс Уэбб.

Согласно Digital Trends, фото были получены с двух разных камер телескопа. Первый снимок сделан на более старый инфракрасный датчик NIRCam, а второй — на камеру поновее под названием MIRI.

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Джеймс Уэбб
Фото: NASA 

Фото: NASA
Фото: NASA 

Оба снимка демонстрируют процесс формирования звезды: полициклические ароматические углеводороды, которые ученые называют «нитями», а вокруг них « горячий газ и пыль. В самом центре находится протозвезда, активно поглощающая всё это для собственного роста.

Старая и новая камеры дополнили друг друга, захватив изображения в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Цель этих датчиков — обеспечить видимость сквозь пылевые облака, которые закрывают телескопу обзор в видимом диапазоне света. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

tellurian
+1508
tellurian
Крутой старичок!!! Сколько лет уже служит!
Вчера в 20:56
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+413
den3221 tellurian
Он 3 года на орбите в 21 году запустили вроде его. разрабатывали долго лет 20 с сем то.
2 часа назад в 00:06
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