Телескоп «Хаббл» снял завораживающее скопление звезд около Млечного Пути

Олег

Хаббл


В сети опубликовали свежий снимок с «Хаббла», демонстрирующий красивое космическое явление. Об этом пишет Space.com.

Космический телескоп «Хаббл», который недавно едва избежал масштабного ремонта, сфотографировал завораживающее шаровое скопление. Оно находится в галактике-спутнике Млечного Пути, известном под названием «Большое Магелланово Облако».

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Звезды
Фото: Space.com

Шаровое скопление, названное NGC 2210, расположено на расстоянии 158 тысяч световых лет от Земли. Его ориентировочный возраст — 11,6 млрд лет. Первоначально его заметили в 2017 году, но получить детализированный снимок удалось лишь сейчас. 

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Источник:
Space.com
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