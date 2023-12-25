Телескоп «Хаббл» снял завораживающее скопление звезд около Млечного Пути

В сети опубликовали свежий снимок с «Хаббла», демонстрирующий красивое космическое явление. Об этом пишет Space.com.
Космический телескоп «Хаббл», который недавно едва избежал масштабного ремонта, сфотографировал завораживающее шаровое скопление. Оно находится в галактике-спутнике Млечного Пути, известном под названием «Большое Магелланово Облако».
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Фото: Space.com
Шаровое скопление, названное NGC 2210, расположено на расстоянии 158 тысяч световых лет от Земли. Его ориентировочный возраст — 11,6 млрд лет. Первоначально его заметили в 2017 году, но получить детализированный снимок удалось лишь сейчас.