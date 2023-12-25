Телескоп «Хаббл» снял завораживающее скопление звезд около Млечного Пути

Шаровое скопление, названное NGC 2210, расположено на расстоянии 158 тысяч световых лет от Земли. Его ориентировочный возраст — 11,6 млрд лет. Первоначально его заметили в 2017 году, но получить детализированный снимок удалось лишь сейчас.